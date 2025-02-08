Энтони Дэвис: «Понимаю реакцию болельщиков «Далласа» на обмен Дончича. Постараюсь вернуть жизнь в этот город»

Энтони Дэвис ответил на вопросы журналистов в связи с переходом в «Мэверикс».

Поклонники «Далласа» резко негативно встретили обмен Луки Дончича , в результате которого экс-игрок «Лейкерс» переехал в Техас.

«Я понимаю это. Это бизнес. Я понимаю, кем был Лука для этой организации, для города. Никогда не стану этого преуменьшать, хотя бы из-за того, что знаю, что сам значил для города Лос-Анджелес. Поэтому я не удивлен реакцией болельщиков и реакцией города, но моя работа – выходить на площадку и играть в баскетбол, делать то, что я должен делать, давать поклонникам надежду и понимание того, почему Нико Харрисон решил взять меня в команду.

Я не знаю, как будет в субботу с точки зрения реакции, но это зависит не от меня. Мое поле деятельности – выигрывать баскетбольные матчи и помогать команде всем, чем могу. Но план в том, что я собираюсь вернуть в этот город жизнь», – заявил форвард «Далласа ».