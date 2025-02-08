Брайан Уиндхорст: «Мэверикс» верят, что приобретение Дэвиса может помочь им выиграть чемпионат в этом году»
Брайан Уиндхорст рассказал о плане «Далласа» в обмене Луки Дончича.
По словам инсайдера ESPN, «Мэверикс» верят, что приобретение «большого» Энтони Дэвиса приблизило их к чемпионскому титулу.
«Причина, по которой они выбрали Энтони Дэвиса в качестве игрока, которым они хотели компенсировать расставание с Лукой – они верят, что обмен может помочь им выиграть чемпионат в этом году.
«Мэверикс» считают, что теперь со всеми их «большими» у них достаточно размера, чтобы противостоять «Мемфису», противостоять «Оклахоме», противостоять «Хьюстону». Они верят, что у них есть преимущество. В клубе думают, что способны выйти и победить эти команды. Таков их взгляд на вещи», – рассказал Уиндхорст в эфире.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ноа Уэбера
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