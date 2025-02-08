1

Сын Майкла Джордана не признал вину в деле о вождении в нетрезвом виде

Сыну Майкла Джордана предъявлены три обвинения.

34-летний Маркус Джордан в пятницу не признал себя виновным в деле о вождении в нетрезвом виде, как стало известно TMZ Sports. 

Сыну легенды НБА предъявлены три обвинения: вождение в нетрезвом виде с нанесением ущерба имуществу, хранение кокаина и сопротивление при аресте без применения насилия.

Маркус Джордан был арестован в Орландо в понедельник после того, как проигнорировал требование полицейских остановить автомобиль и попытался скрыться. Внедорожник Lamborghini Маркуса вместе с владельцем обнаружили застрявшим на железнодорожных путях около часа ночи.

Запись с нагрудной камеры полицейского показала, что во время задержания Маркус говорил, что он сын Майкла Джордана и просто ехал домой. По словам полицейских, в участке задержанный вел себя грубо и просил включить ему Марайю Кэри.

Маркус Джордан должен вернуться в суд в марте.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
logoМайкл Джордан
logoНБА
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс о 42 очках в 40 лет: «О чем я сейчас думаю? О том, что я старый»
40вчера, 10:49
Леброн повторил достижение Джордана, набрав 40 очков в одном матче в возрасте 40 и более лет
59вчера, 06:14Видео
«Я сын Майкла Джордана». Опубликовано видео общения Маркуса Джордана с полицейскими после задержания
435 февраля, 09:43Видео
Сын Майкла Джордана Маркус арестован за вождение в нетрезвом виде, сопротивление при аресте и хранение кокаина
164 февраля, 14:45
Рекомендуем
Главные новости
Комментатор Майк Брин: «Если «Никс» забросят победный мяч в финальной серии, то будет тройной «Бэнг»
5 минут назад
«Будет больше контрактов, как у Зайона». Джефф Тиг считает, что ситуация с Джимми Батлером может навсегда изменить контракты НБА
16 минут назад
Леброн Джеймс пропустит матч против «Индианы» из-за боли в лодыжке
344 минуты назад
Женская сборная России уступила команде Беларуси во втором матче Кубка Халипского
1сегодня, 16:41
Леброн Джеймс, скорее всего, пропустит матч против «Индианы» из-за травмы
8сегодня, 16:33
НБА. «Даллас» – «Хьюстон», «Мемфис» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи
25сегодня, 16:24
Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл «Парму» и одержал 7-ю победу подряд, Швед набрал 15 очков
26сегодня, 16:21
Джейсон Кидд: «Финальная серия была прекрасным опытом, но мы поняли, что нам нужно стать лучше»
11сегодня, 16:10
«Даллас» потерял более 2000 подписок на MavsTV
7сегодня, 15:51
Марк Кьюбан пошутил про обмен Луки Дончича: «У меня была тяжелая неделя»
4сегодня, 15:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Арис» выиграл у «Паниониоса», АЕК примет «Промитеас»
3 минуты назадLive
Чемпионат Турции. «Бешикташ» разгромил «Меркезефенди», «Бурсаспор» сыграет с «Фенербахче»
сегодня, 16:25Live
«Вашингтон» подпишут двусторонний контракт с Джейленом Мартином
сегодня, 16:15
«Торонто» подписал двусторонний контракт с Орландо Робинсоном
сегодня, 14:57
«Сан-Антонио» отчислил Патрика Болдуина
сегодня, 14:14
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» против «Милана», «Пистоя» встретится со «Скафати»
сегодня, 10:31
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Бурк», «Дижон» сыграет с «Нантером» и другие матчи
сегодня, 09:41
Адриатическая лига. «Борац Чачак» – «Морнар Бар», «Спартак Суботица» – «Дубай»
сегодня, 09:07
Матч «Парма» – «Зенит» состоится 8 февраля на 2 часа позже
1сегодня, 05:13
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» дома проиграл «Шоле»
вчера, 21:17
Рекомендуем