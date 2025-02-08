Сын Майкла Джордана не признал вину в деле о вождении в нетрезвом виде

Сыну Майкла Джордана предъявлены три обвинения.

34-летний Маркус Джордан в пятницу не признал себя виновным в деле о вождении в нетрезвом виде, как стало известно TMZ Sports.

Сыну легенды НБА предъявлены три обвинения: вождение в нетрезвом виде с нанесением ущерба имуществу, хранение кокаина и сопротивление при аресте без применения насилия.

Маркус Джордан был арестован в Орландо в понедельник после того, как проигнорировал требование полицейских остановить автомобиль и попытался скрыться. Внедорожник Lamborghini Маркуса вместе с владельцем обнаружили застрявшим на железнодорожных путях около часа ночи.

Запись с нагрудной камеры полицейского показала, что во время задержания Маркус говорил, что он сын Майкла Джордана и просто ехал домой. По словам полицейских, в участке задержанный вел себя грубо и просил включить ему Марайю Кэри.

Маркус Джордан должен вернуться в суд в марте.