Сын Майкла Джордана не признал вину в деле о вождении в нетрезвом виде
34-летний Маркус Джордан в пятницу не признал себя виновным в деле о вождении в нетрезвом виде, как стало известно TMZ Sports.
Сыну легенды НБА предъявлены три обвинения: вождение в нетрезвом виде с нанесением ущерба имуществу, хранение кокаина и сопротивление при аресте без применения насилия.
Маркус Джордан был арестован в Орландо в понедельник после того, как проигнорировал требование полицейских остановить автомобиль и попытался скрыться. Внедорожник Lamborghini Маркуса вместе с владельцем обнаружили застрявшим на железнодорожных путях около часа ночи.
Запись с нагрудной камеры полицейского показала, что во время задержания Маркус говорил, что он сын Майкла Джордана и просто ехал домой. По словам полицейских, в участке задержанный вел себя грубо и просил включить ему Марайю Кэри.
Маркус Джордан должен вернуться в суд в марте.
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