«Атланта» расстанется с Дэвидом Родди

«Атланта» отчислит Дэвида Родди.

«Атланта » расторгнет соглашение с легким форвардом Дэвидом Родди (23 года, 193 см).

Родди перешел в «Хоукс» из «Санз» минувшим летом в обмен на И Джей Лидделла и провел за команду 27 матчей, набирая в среднем 4,5 очка и 2,6 подбора.