«Атланта» расстанется с Дэвидом Родди
«Атланта» отчислит Дэвида Родди.
«Атланта» расторгнет соглашение с легким форвардом Дэвидом Родди (23 года, 193 см).
Родди перешел в «Хоукс» из «Санз» минувшим летом в обмен на И Джей Лидделла и провел за команду 27 матчей, набирая в среднем 4,5 очка и 2,6 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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