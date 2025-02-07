0

«Атланта» расстанется с Дэвидом Родди

«Атланта» отчислит Дэвида Родди.

«Атланта» расторгнет соглашение с легким форвардом Дэвидом Родди (23 года, 193 см).

Родди перешел в «Хоукс» из «Санз» минувшим летом в обмен на И Джей Лидделла и провел за команду 27 матчей, набирая в среднем 4,5 очка и 2,6 подбора.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
logoАтланта
logoДэвид Родди
logoНБА
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атланта» обменяет Коди Зеллера в «Хьюстон»
1вчера, 20:38
Богдан Богданович продолжит карьеру в «Клипперс», «Хоукс» получат Терэнса Мэнна и Боунса Хайлэнда
28вчера, 19:33
Де′Андре Хантер отправится в «Кливленд» в обмен на Кариса Леверта, Джорджа Ньянга и драфт-пики
31вчера, 18:56
«Кливленд» – главный претендент на Де′Андре Хантера
8вчера, 15:37
Рекомендуем
Главные новости
«Торонто» отчислил Джеймса Уайзмена
22 минуты назад
Масаи Уджири: «Рассматриваем Брэндона Ингрэма как неотъемлемую часть будущего «Рэпторс»
129 минут назад
Евролига. «Монако» – «Партизан», «Барселона» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
39 минут назад
Лука Дончич о сомнениях по поводу физической готовности: «Сколько раз за все эти годы во мне сомневались»
5сегодня, 12:32
Аджай Митчелл подписал полноценный 2-летний контракт с «Тандер»
2сегодня, 11:45
Джимми Батлер о сожалениях по поводу конфликта с «Хит»: «Только одна вещь: больше не могу попасть в свою кофейню в Майами»
9сегодня, 11:29
Леброн Джеймс о 42 очках в 40 лет: «О чем я сейчас думаю? О том, что я старый»
33сегодня, 10:49
Реджи Миллер о критике Дончича: «Нельзя пять раз подряд попасть в первую пятерку сезона НБА в плохой форме»
17сегодня, 10:20
Энтони Эдвардс о Диллоне Бруксе: «Мне не нравится вся эта мелкая грязная хрень, которую он творит»
10сегодня, 09:37
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Таджером Макколлом
2сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Мерсин» против «Каршияки»
сегодня, 12:48
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:40
Джей Джей Редик о Марке Уильямсе: «Он подходит нам сейчас и вписывается в будущее «Лейкерс»
1сегодня, 12:12
Адриатическая лига. «Цибона» примет ФМП
сегодня, 10:04
Лука Дончич посмеялся после промаха Дрэймонда Грина из-под кольца
11сегодня, 07:56Видео
Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»
7вчера, 16:11
Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
вчера, 14:38
«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова
4вчера, 10:59
«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
2вчера, 08:23
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
вчера, 08:08
Рекомендуем