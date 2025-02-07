«Торонто» отчислил Джеймса Уайзмена

«Торонто» расторг контракт с Джеймсом Уайзменом.

«Рэпторс» отчислили центрового Джеймса Уайзмена , которого приобрели вчера у «Пэйсерс» в обмен на пик второго раунда драфта-2026.

В контракте Уайзмена была опция на следующий сезон. Центровой выбыл до конца текущего сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

В составе «Торонто » есть два свободных места.