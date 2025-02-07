«Торонто» отчислил Джеймса Уайзмена
«Торонто» расторг контракт с Джеймсом Уайзменом.
«Рэпторс» отчислили центрового Джеймса Уайзмена, которого приобрели вчера у «Пэйсерс» в обмен на пик второго раунда драфта-2026.
В контракте Уайзмена была опция на следующий сезон. Центровой выбыл до конца текущего сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.
В составе «Торонто» есть два свободных места.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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