«Пари НН» подписал чемпиона Европы Матица Ребеца

Матиц Ребец усилил «Пари Нижний Новгород».

Клуб из Нижнего Новгорода и разыгрывающий (30 лет, 185 см) подписали контракт до конца сезона-24/25.

Ребец играл за «Енисей» в начале сезона-17/18, а в 2017 году стал чемпионом Европы в составе сборной Словении.

По ходу карьеры Матиц также выступал в Сербии, Китае, Хорватии, Испании, Германии, Франции, Италии и Кувейте.

Нынешний чемпионат словенец начинал в белградском ФМП. В 13 матчах Адриатической лиги его средние показатели составляли 17,1 очка, 3,8 передачи, 2,8 подбора и 1,1 перехвата.