«Пари НН» подписал чемпиона Европы Матица Ребеца
Матиц Ребец усилил «Пари Нижний Новгород».
Клуб из Нижнего Новгорода и разыгрывающий (30 лет, 185 см) подписали контракт до конца сезона-24/25.
Ребец играл за «Енисей» в начале сезона-17/18, а в 2017 году стал чемпионом Европы в составе сборной Словении.
По ходу карьеры Матиц также выступал в Сербии, Китае, Хорватии, Испании, Германии, Франции, Италии и Кувейте.
Нынешний чемпионат словенец начинал в белградском ФМП. В 13 матчах Адриатической лиги его средние показатели составляли 17,1 очка, 3,8 передачи, 2,8 подбора и 1,1 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Пари НН»
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