«Пари НН» расторг контракт с Обри Доукинсом

«Пари НН» расстался с Обри Доукинсом.

Клуб и игрок договорились о расторжении контракта, сообщается на официальном сайте «Пари НН». Контракт был рассчитан до конца сезона‑2024/25.

Доукинс перешел в российскую команду летом 2024 года из черногорского клуба «Студентски центар». В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ американец провел 22 матча, набирая в среднем 10,2 очка, 3,0 подбора и 1,0 передачи.