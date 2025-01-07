0

«Пари НН» расторг контракт с Обри Доукинсом

«Пари НН» расстался с Обри Доукинсом.

Клуб и игрок договорились о расторжении контракта, сообщается на официальном сайте «Пари НН». Контракт был рассчитан до конца сезона‑2024/25.

Доукинс перешел в российскую команду летом 2024 года из черногорского клуба «Студентски центар». В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ американец провел 22 матча, набирая в среднем 10,2 очка, 3,0 подбора и 1,0 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»
logoБК Пари Нижний Новгород
переходы
logoЕдиная лига ВТБ
Обри Доукинс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Енисей» обыграл «Автодор», УНИКС победил «Зенит» и другие результаты
325 января, 14:35
МБА-МАИ – БК Пари Нижний Новгород где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Единая лига ВТБ 5 января
2 января, 22:58Пользовательская новость
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» победил МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» выиграл у «Пари НН»
926 декабря 2024, 18:44
Единая лига ВТБ. УНИКС разгромил МБА-МАИ с разницей «+46», «Автодор» выиграл у «Пари НН»
1221 декабря 2024, 16:06
Рекомендуем
Главные новости
Стив Керр: «Важная часть моей работы заключается в том, чтобы не выматывать Стефа Карри до предела»
10 минут назад
«Лейкерс» не собираются обменивать Руи Хатимуру и Далтона Кнехта
228 минут назад
Дуайт Ховард: «Написал «Свободу Палестине». Менее чем через 10 минут мне позвонил комиссионер НБА»
8сегодня, 15:02
Билл Симмонс: «Обмен Джимми Батлера произойдет на этой неделе»
8сегодня, 14:19
Дэмиан Лиллард обошел Гэри Пэйтона по количеству очков за карьеру
4сегодня, 14:05
Еврокубок. «Ульм» сыграет с «Гран-Канарией», «Валенсия» – с «Тюрк Телекомом» и другие матчи
сегодня, 11:21
Зайон Уильямсон может вернуться в сегодняшнем матче против «Миннесоты»
7сегодня, 10:45
Коби Уайт о данке через Вембаньяму: «Хотел забить сверху, прежде чем он доберется до кольца»
3сегодня, 10:30
«Мы должны следить, что соблюдается честность соревнований». Билли Донован заявил, что «Буллс» не думают о пике 1-го раунда
10сегодня, 08:55
Расселл Уэстбрук о Николе Йокиче: «Часто взаимодействуем, не говоря ни слова. Наши мысли сходятся»
9сегодня, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Барселона» встретится в гостях с «Жироной»
сегодня, 14:48
Уилл Клайберн выбыл как минимум на два месяца из-за травмы стопы
сегодня, 08:11
ACB. «Баскония» дома уступила «Реалу»
вчера, 22:55
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» победил «Тофаш», «Яловаспор» обыграл «Дарушафаку»
вчера, 21:03
«Реал» проявляет интерес к Сэму Деккеру
вчера, 20:11
Эван Фурнье сыграет за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025
вчера, 16:07
Адриатическая лига. «Партизан» взял верх над «Мегой» в овертайме
вчера, 15:37
Лука Дончич использует самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца мышечная травма
1вчера, 11:27Видео
Дуайт Ховард: «Сложнее всего держать Эмбиида. Он знает, как симулировать»
4вчера, 11:17
Дориан Финни-Смит: «Здорово находиться рядом с Леброном и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его»
1вчера, 08:15
Рекомендуем