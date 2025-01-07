«Пари НН» расторг контракт с Обри Доукинсом
«Пари НН» расстался с Обри Доукинсом.
Клуб и игрок договорились о расторжении контракта, сообщается на официальном сайте «Пари НН». Контракт был рассчитан до конца сезона‑2024/25.
Доукинс перешел в российскую команду летом 2024 года из черногорского клуба «Студентски центар». В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ американец провел 22 матча, набирая в среднем 10,2 очка, 3,0 подбора и 1,0 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»
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