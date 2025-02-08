Эван Фурнье стал автором победного попадания в матче с «Барселоной»
Эван Фурнье исполнил победный бросок в матче с «Барселоной».
Защитник «Олимпиакоса» забросил в проходе на исходе четвертой четверти – 90:88.
В активе француза 18 очков при 7 из 17 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Евролиги
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