Тим Леглер: «Марк Кьюбан уволил бы того, кто предложил обмен Луки Дончича, по подозрению в употреблении наркотиков»
Тим Леглер не понимает сделки по Луке Дончичу.
Бывший баскетболист и аналитик ESPN посмеялся над обменом словенского разыгрывающего.
«Марк Кьюбан не просто не пошел бы на такую сделку, он уволил бы того, кто ее предложил, потому что был бы уверен, что этот человек принимает наркотики.
Когда Кьюбана спросили, что он думает, он просто ответил, что это уже не его команда», – прокомментировал ситуацию Леглер.
«Мэверикс» получили центрового Энтони Дэвиса и 1 драфт-пик 1-го раунда в сделке по обмену Дончича.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: MFFL NATION в сети X
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