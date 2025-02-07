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«Голден Стэйт» подпишет двухлетний контракт с Квинтеном Постом

«Голден Стэйт» переведет Квинтена Поста на стандартный контракт.

«Уорриорз» переведут центрового Квинтена Поста с двустороннего контракта на стандартный. Стороны договорились о контракте на два года.

Руководство «Уорриорз» и представители Поста в агентстве Priority Sports завершили соглашение.

24-летний центровой Квинтен Пост (213 см) отыграл 13 матчей за клуб в этом сезоне, набирая 7,1 очка и 3,4 подбора за 14 минут в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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