Деннис Шредер прокомментировал прощальный пост «Уорриорз»: «Даже не заслужил своего собственного поста?»
Деннис Шредер выразил недовольство прощальным постом «Уорриорз».
После обмена в «Детройт» Деннис Шредер написал странный комментарий под прощальным постом «Голден Стэйт».
«Даже не заслужил своего собственного поста, да? Впрочем, и вам спасибо», – написал немецкий разыгрывающий.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт LoonMuse в соцсети X
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