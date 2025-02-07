Деннис Шредер прокомментировал прощальный пост «Уорриорз»: «Даже не заслужил своего собственного поста?»

Деннис Шредер выразил недовольство прощальным постом «Уорриорз».

После обмена в «Детройт » Деннис Шредер написал странный комментарий под прощальным постом «Голден Стэйт ».

«Даже не заслужил своего собственного поста, да? Впрочем, и вам спасибо», – написал немецкий разыгрывающий.