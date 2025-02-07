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Джимми Батлер о сожалениях по поводу конфликта с «Хит»: «Только одна вещь: больше не могу попасть в свою кофейню в Майами»

Джимми Батлер назвал единственную вещь, которая печалит его после ухода из «Хит».

«Испытываю большую любовь ко многим людям в организации «Хит». Хочу, чтобы они знали, я очень благодарен за те отношения, которые у нас установились. Я сохраню их на всю жизнь.

Сожалею только об одном. Я только что открыл свою кофейню в Майами, но теперь больше не могу туда ходить. Поэтому нам нужно придумать, как устроить такую же в Сан-Франциско», – признался новобранец «Уорриорз».

Батлер был отправлен из «Майами» в «Голден Стэйт» после запроса на обмен на фоне затяжного конфликта с руководством клуба.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoМайами
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoДжимми Батлер
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