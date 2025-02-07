Джейден Макдэниэлс, Андре Джексон, Дэниэл Гэффорд и «Уорриорз» – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
NBA on TNT представил новый выпуск Shaqtin’ a Fool.
Авторами самых смешных моментов прошедшей недели стали Джейден Макдэниэлс («Миннесота»), Андре Джексон («Милуоки»), Дэниэл Гэффорд («Даллас») и игроки «Уорриорз».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on TNT
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