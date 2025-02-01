Василие Мицич: «Не особо верил, что Никола Йокич будет настолько хорош»

Василие Мицич не верил, что Никола Йокич добьется такого успеха в НБА.

«Мы знаем друг друга с 18 или 19 лет, когда играли за «Мегу» в Сербии. Йокич пришел из очень маленькой команды. Мы провели там два года вместе, я не особо верил, что он будет настолько хорош, но было очевидно, что он супер талантливый.

Мы очень близки. Он особенный парень, очень тихий, живет в своем городе, отличный пример для других звезд НБА », – сказал разыгрывающий «Шарлотт ».