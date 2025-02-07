«Оклахома» подписала двусторонний контракт с Брэнденом Карлсоном

Брэнден Карлсон остался в «Оклахоме».

«Тандер» заключил с центровым (25 лет, 213 см) двусторонний контракт.

Карлсон в нынешнем сезоне провел за «Оклахому» 15 матчей, набирая в среднем 3,1 очка при 42,9% из-за дуги.