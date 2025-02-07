«Оклахома» подписала двусторонний контракт с Брэнденом Карлсоном
Брэнден Карлсон остался в «Оклахоме».
«Тандер» заключил с центровым (25 лет, 213 см) двусторонний контракт.
Карлсон в нынешнем сезоне провел за «Оклахому» 15 матчей, набирая в среднем 3,1 очка при 42,9% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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