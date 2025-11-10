Шенгюн прошел через всю площадку, несколько раз обыграв Янниса, и забросил с фолом
Алперен Шенгюн продемонстрировал уникальные навыки для центрового.
Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн стал автором красивого попадания. 211-сантиметровый баскетболист прошел через всю площадку, по пути несколько раз обыграв лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо, и в итоге забросил с фолом.
«Хьюстон» победил в гостях 122:115, в активе Алперена 23 очка, 11 подборов и 7 передач.
Стоит отметить, что Шенгюн и Адетокумбо открыто конфликтовали в соцсетях во время и после Евробаскета-2025, но затем извинились за свое поведение.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hater Report
