Шенгюн прошел через всю площадку, несколько раз обыграв Янниса, и забросил с фолом

Алперен Шенгюн продемонстрировал уникальные навыки для центрового.

Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн стал автором красивого попадания. 211-сантиметровый баскетболист прошел через всю площадку, по пути несколько раз обыграв лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо, и в итоге забросил с фолом.

«Хьюстон» победил в гостях 122:115, в активе Алперена 23 очка, 11 подборов и 7 передач.

Стоит отметить, что Шенгюн и Адетокумбо открыто конфликтовали в соцсетях во время и после Евробаскета-2025, но затем извинились за свое поведение.

