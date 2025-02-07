Энтони Эдвардс – самый молодой игрок в истории НБА, реализовавший 1000+ трехочковых
Энтони Эдвардс забросил 1000-й трехочковый в карьере.
Атакующий защитник «Миннесоты» забросил 5 трехочковых в победном матче против «Хьюстона» (127:114) и стал самым молодым игроком в истории НБА, реализовавшим 1000+ трехочковых.
Эдвардс превзошел Девина Букера, который достиг отметки в 1000 трехочковых в возрасте 24 лет и 134 дней. Эдвардс сделал это в возрасте 23 лет и 100 дней.
Эдвардс набрал в матче 41 очко, сделал 7 подборов и 6 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Миннесоты» в соцсети X
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