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Энтони Эдвардс – самый молодой игрок в истории НБА, реализовавший 1000+ трехочковых

Энтони Эдвардс забросил 1000-й трехочковый в карьере.

Атакующий защитник «Миннесоты» забросил 5 трехочковых в победном матче против «Хьюстона» (127:114) и стал самым молодым игроком в истории НБА, реализовавшим 1000+ трехочковых.

Эдвардс превзошел Девина Букера, который достиг отметки в 1000 трехочковых в возрасте 24 лет и 134 дней. Эдвардс сделал это в возрасте 23 лет и 100 дней.

Эдвардс набрал в матче 41 очко, сделал 7 подборов и 6 передач.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Миннесоты» в соцсети X
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