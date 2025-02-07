  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Эдвардс о Диллоне Бруксе: «Мне не нравится вся эта мелкая грязная хрень, которую он творит»
5

Энтони Эдвардс о Диллоне Бруксе: «Мне не нравится вся эта мелкая грязная хрень, которую он творит»

Энтони Эдвардс критически отозвался о Диллоне Бруксе после матча с «Рокетс».

«Мне нравится, когда на площадке навязывают борьбу и бросают вызов, но не вся эта мелкая скользкая грязная хрень, вроде того, как он ударил меня по лицу, а когда я упал, Брукс такой: «Сколько еще ты собираешься плакать?»

Я такой: «Бро, ты ударил меня по моему чертовому лицу. Что ты хочешь, чтобы я сделал?»

Так что, знаете ли, мне не очень нравится вот эта составляющая. Не делай некоторых вещей и не веди себя так, будто ты этого не делал, понимаешь, о чем я? Но мне нравится вся эта соревновательность, мы противостоим друг другу на протяжении всей игры, мы можем говорить всякую ерунду весь вечер. Но когда ты переходишь на другие действия, в этот момент это уже больше, чем баскетбол», – заявил защитник «Вулвз».

В четверг Эдвардс набрал 41 очко, 7 подборов и 6 передач, «Миннесота» победила «Хьюстон».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoМиннесота
logoХьюстон
logoЭнтони Эдвардс
logoДиллон Брукс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Выглядели как самая мягкая команда лиги». Энтони Эдвардс разорвал «Рокетс»
2сегодня, 09:45
Энтони Эдвардс набрал 41 очко, 7 подборов и 6 передач, «Миннесота» победила «Хьюстон»
сегодня, 08:32Видео
НБА. «Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» благодаря 42+17+8 от Леброна, 25 очков Клэя Томпсона помогли «Далласу» победить в Бостоне и другие результаты
442сегодня, 06:26
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Монако» – «Партизан», «Барселона» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
22 минуты назад
Реджи Миллер о критике Дончича: «Нельзя пять раз подряд попасть в первую пятерку сезона НБА в плохой форме»
428 минут назад
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Таджером Макколлом
2сегодня, 09:18
Чарльз Баркли: «Лейкерс» остаются средней командой»
24сегодня, 09:04
Энтони Эдвардс набрал 41 очко, 7 подборов и 6 передач, «Миннесота» победила «Хьюстон»
сегодня, 08:32Видео
«Оклахома» отчислит полученного в обмене Даниэля Тайса
6сегодня, 08:18
Инсайдер Йен Бегли: «Если «Санз» не добьются главной цели, стоит ожидать, что летом снова начнутся переговоры по Дюрэнту»
11сегодня, 08:05
Кевин Дюрэнт о словах Перкинса про свою лидерскую роль в «Тандер»: «Самая безумная дичь, которую я услышал на этой неделе»
18сегодня, 07:25
Джимми Батлер об адаптации в «Уорриорз»: «Отдал мяч Стефу Карри и ушел с дороги»
19сегодня, 07:06
Лука Дончич был представлен болельщикам «Лейкерс» перед домашним матчем
сегодня, 06:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Цибона» примет ФМП
44 минуты назад
Лука Дончич посмеялся после промаха Дрэймонда Грина из-под кольца
8сегодня, 07:56Видео
Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»
7вчера, 16:11
Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
вчера, 14:38
«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова
4вчера, 10:59
«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
2вчера, 08:23
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
вчера, 08:08
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
5 февраля, 20:59
Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»
5 февраля, 19:45
Велимир Перасович о победе над «Пармой»: «Проявили характер»
15 февраля, 19:21
Рекомендуем