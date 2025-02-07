Энтони Эдвардс о Диллоне Бруксе: «Мне не нравится вся эта мелкая грязная хрень, которую он творит»
«Мне нравится, когда на площадке навязывают борьбу и бросают вызов, но не вся эта мелкая скользкая грязная хрень, вроде того, как он ударил меня по лицу, а когда я упал, Брукс такой: «Сколько еще ты собираешься плакать?»
Я такой: «Бро, ты ударил меня по моему чертовому лицу. Что ты хочешь, чтобы я сделал?»
Так что, знаете ли, мне не очень нравится вот эта составляющая. Не делай некоторых вещей и не веди себя так, будто ты этого не делал, понимаешь, о чем я? Но мне нравится вся эта соревновательность, мы противостоим друг другу на протяжении всей игры, мы можем говорить всякую ерунду весь вечер. Но когда ты переходишь на другие действия, в этот момент это уже больше, чем баскетбол», – заявил защитник «Вулвз».
В четверг Эдвардс набрал 41 очко, 7 подборов и 6 передач, «Миннесота» победила «Хьюстон».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий