Энтони Эдвардс о Диллоне Бруксе: «Мне не нравится вся эта мелкая грязная хрень, которую он творит»

Энтони Эдвардс критически отозвался о Диллоне Бруксе после матча с «Рокетс».

«Мне нравится, когда на площадке навязывают борьбу и бросают вызов, но не вся эта мелкая скользкая грязная хрень, вроде того, как он ударил меня по лицу, а когда я упал, Брукс такой: «Сколько еще ты собираешься плакать?»

Я такой: «Бро, ты ударил меня по моему чертовому лицу. Что ты хочешь, чтобы я сделал?»

Так что, знаете ли, мне не очень нравится вот эта составляющая. Не делай некоторых вещей и не веди себя так, будто ты этого не делал, понимаешь, о чем я? Но мне нравится вся эта соревновательность, мы противостоим друг другу на протяжении всей игры, мы можем говорить всякую ерунду весь вечер. Но когда ты переходишь на другие действия, в этот момент это уже больше, чем баскетбол», – заявил защитник «Вулвз».

В четверг Эдвардс набрал 41 очко, 7 подборов и 6 передач, «Миннесота» победила «Хьюстон».