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«Детройт» отчислит Уэнделла Мура

«Детройт» расторгнет соглашение с Уэнделлом Муром.

«Пистонс» решили отчислить атакующего защитника Уэнделла Мура (23 года, 196 см).

Мур в нынешнем сезоне провел за «Детройт» 20 матчей, набирая в среднем 3,2 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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