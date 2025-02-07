«Детройт» отчислит Уэнделла Мура

«Детройт» расторгнет соглашение с Уэнделлом Муром.

«Пистонс» решили отчислить атакующего защитника Уэнделла Мура (23 года, 196 см).

Мур в нынешнем сезоне провел за «Детройт » 20 матчей, набирая в среднем 3,2 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи.