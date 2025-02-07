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Денниса Шредера обменяли трижды за 24 часа перед дедлайном

Деннис Шредер стал частью нескольких обменов за одни сутки.

Немецкого защитника обменяли трижды за 24 часа перед дедлайном. Он был отправлен из «Голден Стэйт» в «Майами», а затем в «Юту» и «Детройт».

«Пистонс» намерены сохранить Денниса.

После обмена Луки Дончича в «Лейкерс» Шредер сравнил дедлайн с рабством.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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