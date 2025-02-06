Деннис Шредер станет игроком «Детройта»
Деннис Шредер продолжит карьеру в «Детройте».
«Детройт» приобретет немецкого разыгрывающего у «Юты», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Шредер перешел в «Юту» из «Голден Стэйт» в результате многостороннего обмена с участием Джимми Батлера.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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