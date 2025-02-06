Деннис Шредер станет игроком «Детройта»

Деннис Шредер продолжит карьеру в «Детройте».

«Детройт » приобретет немецкого разыгрывающего у «Юты», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Шредер перешел в «Юту» из «Голден Стэйт » в результате многостороннего обмена с участием Джимми Батлера.