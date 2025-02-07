Джей Джей Редик о Марке Уильямсе: «Он подходит нам сейчас и вписывается в будущее «Лейкерс»
«Я узнал Марка, когда он играл за Дьюк и готовился к драфту. За прошедшие годы получал очень хорошие отзывы о его характере, уровне интеллекта. Наблюдал за его развитием и был его большим поклонником. У меня есть это понимание, что он подходит нам сейчас и вписывается в будущее «Лейкерс».
Лука Дончич может проявлять себя на площадке разными способами. Для нас было бы очень выгодно иметь несколько центровых, которые способны соответствовать этому с точки зрения атлетизма. Мы считаем Марка молодым центровым уровня стартовой пятерки в сегодняшней НБА, и он соответствует необходимым требованиям с точки зрения совместной игры с Лукой. Тренерский штаб должен поработать над его развитием с точки зрения заслонов и принятия решений. Но мы уверены в его характере, подходе к делу, IQ, в том, что он будет хорошим игроком для нашей команды», – заявил главный тренер «озерников».
Калифорнийцы выменяли Уильямса из «Шарлотт».
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