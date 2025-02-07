«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Таджером Макколлом

«Локомотив-Кубань» подписал нового игрока.

Краснодарский клуб и атакующий защитник Таджер Макколл (30 лет, 193 см) заключили контракт до конца-сезона-24/25.

Начиная с 2021 года, Макколл выступал за французские «Орлеан» и «Фос-Прованс», израильский «Хапоэль» (Холон), а также австралийский «Кэрнс Тайпанс», где играл вместе с Патриком Миллером. В «Локо» Таджер переходит из китайского «Гуанчжоу Лунг Лайонс».

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал подписание.

«Мы искали замену выбывшему до конца сезона Би Джей Джонсону. Макколл – командный игрок, который умеет защищаться и отдать пас. А самое главное – у него есть желание выигрывать каждый матч и каждый эпизод.

Также для нас было важно то, что Макколл хорошо знаком с некоторыми нашими игроками – Кливленд и Миллер выступали с ним вместе в разные годы. Я очень рад этому подписанию, надеюсь, что Таджер поможет «Локомотиву» достичь максимальных целей», – сказал Ведищев.