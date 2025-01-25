Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Было непросто после трех выездных игр, но смогли правильно включиться»
Андрей Ведищев прокомментировал тяжелую победу «Локо» над «Енисеем» – 97:80.
«Мы победили хорошую команду. Нам было непросто после трех выездных игр, но мы смогли правильно включиться, первые пять минут нам особенно удались. Потом немножко остановились, но в целом контролировали игру и достаточно спокойно довели дело до победы
Играли командно, сделали за матч 28 передач. Мне понравилось, как себя сегодня проявили игроки, которых мы пригласили из «СШОР-Локомотива» – и Чеваренков, и Шеянов. В целом, я доволен – мы действовали достаточно хорошо и заслужили эту победу», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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