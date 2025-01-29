Андрей Ведищев: «Локо» постепенно находит необходимый баланс командной игры»

Андрей Ведищев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пари НН».

«Пари НН» – команда организованная и цепкая. Против них нужно играть умно, грамотно сочетать индивидуальные действия с движением мяча.

В последних матчах мы делаем не менее 24 результативных передач, что говорит о том, что мы постепенно находим необходимый баланс командной игры.

От предстоящего матча я жду, прежде всего, правильного отношения к сопернику и концентрации», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».