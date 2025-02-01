Андрей Ведищев: «Дали «Автодору» вернуться в игру, но в концовке снова включились»

Андрей Ведищев прокомментировал победу «Локо» над «Автодором» – 80:72.

«Непростой матч. Начали очень хорошо, но потом растеряли преимущество. Игроки не всегда делали на площадке то, о чем мы их просили, и дали «Автодору » вернуться в игру. Но в концовке снова включились и смогли обеспечить нужный результат.

Я рад этой победе. Мы готовимся к плей-офф. Нам надо продолжать выигрывать», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».