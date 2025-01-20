Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выбыл на 1,5 месяца из-за травмы голеностопа
Всеволод Ищенко не скоро вернется в состав «Локо».
По словам главного тренера Андрея Ведищева, 19-летний защитник краснодарского клуба получил травму голеностопа на тренировке. После восстановления игрок вернулся к упражнениям, но столкнулся с отеком. Обследование выявило трещину.
Ищенко пропустит еще около 1,5 месяца.
Игрок набирал 3,8 очка, 1,7 подбора и 1,7 передачи за 12 минут в среднем в 17 матчах Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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