Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выбыл на 1,5 месяца из-за травмы голеностопа

Всеволод Ищенко не скоро вернется в состав «Локо».

По словам главного тренера Андрея Ведищева, 19-летний защитник краснодарского клуба получил травму голеностопа на тренировке. После восстановления игрок вернулся к упражнениям, но столкнулся с отеком. Обследование выявило трещину.

Ищенко пропустит еще около 1,5 месяца.

Игрок набирал 3,8 очка, 1,7 подбора и 1,7 передачи за 12 минут в среднем в 17 матчах Единой лиги ВТБ.