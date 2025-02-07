Лука Дончич был представлен болельщикам «Лейкерс» перед домашним матчем

Луку Дончича тепло встретили болельщики в Лос-Анджелесе.

Словенский разыгрывающий был впервые представлен болельщикам «Лейкерс » перед домашним матчем с «Уорриорз».

Ставший игроком «озерников» на прошлой неделе Дончич , как ожидается, дебютирует за лос-анджелесскую команду в понедельник.