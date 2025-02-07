Лука Дончич был представлен болельщикам «Лейкерс» перед домашним матчем
Луку Дончича тепло встретили болельщики в Лос-Анджелесе.
Словенский разыгрывающий был впервые представлен болельщикам «Лейкерс» перед домашним матчем с «Уорриорз».
Ставший игроком «озерников» на прошлой неделе Дончич, как ожидается, дебютирует за лос-анджелесскую команду в понедельник.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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