«Оклахома» вернула центрового Брэндена Карлсона, подписав 10-дневный контракт
«Тандер» продолжили сотрудничество с Брэнденом Карлсоном.
Центровой (25 лет, 213 см) сыграл в семи матчах за команду, набирая в среднем 0,6 очка и 1,4 подбора.
Клуб отчислил баскетболиста на этой неделе, чтобы не гарантировать его контракт после 10 января.
15 место в основном ростере «Тандер», скорее всего, достанется новичку Аджаю Митчеллу, который пока выступает на условиях двустороннего соглашения.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OKC Thunder Wire
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