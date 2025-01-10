«Оклахома» вернула центрового Брэндена Карлсона, подписав 10-дневный контракт

«Тандер» продолжили сотрудничество с Брэнденом Карлсоном.

Центровой (25 лет, 213 см) сыграл в семи матчах за команду, набирая в среднем 0,6 очка и 1,4 подбора.

Клуб отчислил баскетболиста на этой неделе, чтобы не гарантировать его контракт после 10 января.

15 место в основном ростере «Тандер», скорее всего, достанется новичку Аджаю Митчеллу, который пока выступает на условиях двустороннего соглашения.