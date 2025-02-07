Джимми Батлер взял себе 10-й номер в «Голден Стэйт»
Джимми Батлер сменил игровой номер после перехода в «Уорриорз» .
Экс-игрок «Майами» взял себе 10-й номер в «Голден Стэйт». За флоридцев он выступал в майке под 22-м номером.
По словам Батлера, его вдохновляют футболисты Неймар и Поль Погба, которые также выступают под «десяткой».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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