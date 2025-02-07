Джимми Батлер взял себе 10-й номер в «Голден Стэйт»

Джимми Батлер сменил игровой номер после перехода в «Уорриорз» .

Экс-игрок «Майами» взял себе 10-й номер в «Голден Стэйт ». За флоридцев он выступал в майке под 22-м номером.

По словам Батлера , его вдохновляют футболисты Неймар и Поль Погба, которые также выступают под «десяткой».