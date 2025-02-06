Демаркус Казинс: «Пэт Райли встретил достойного соперника. Джимми Батлер выиграл бой на мечах»
Демаркус Казинс высказался об обмене Джимми Батлера из «Майами» в «Голден Стэйт».
«Пэт Райли встретил достойного соперника. Джимми Батлер выиграл бой на мечах.
Не думаю, что Пэт получил лучшую компенсацию, которую он мог получить за Джимми Батлера. Ситуация разрешилась в пользу Джимми в любом случае. Все, что делал Пэт, это убивал стоимость Джимми, что только вредило команде. Так что в чем был смысла всего этого», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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