Демаркус Казинс: «Пэт Райли встретил достойного соперника. Джимми Батлер выиграл бой на мечах»

Демаркус Казинс высказался об обмене Джимми Батлера из «Майами» в «Голден Стэйт».

«Пэт Райли встретил достойного соперника. Джимми Батлер выиграл бой на мечах.

Не думаю, что Пэт получил лучшую компенсацию, которую он мог получить за Джимми Батлера. Ситуация разрешилась в пользу Джимми в любом случае. Все, что делал Пэт, это убивал стоимость Джимми, что только вредило команде. Так что в чем был смысла всего этого», – сказал бывший игрок НБА .