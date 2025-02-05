Лука Дончич «возмущен» тем, что «Даллас» обменял его в «Лейкерс»

Лука Дончич крайне недоволен решением «Далласа» обменять его.

«Лука не выдал свои настоящие эмоции на пресс-конференции во вторник, но, насколько я понимаю, он возмущен решением «Мэверикс». Я подозреваю, что мистер Дончич теперь будет очень внимательно следить за всеми играми «Далласа ».

Я никогда раньше не видел, чтобы болельщики были так возмущены своей командой», – сказал инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст.