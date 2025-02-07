Джимми Батлер: «Счастлив снова играть в баскетбол. Сделаю все, чтобы помочь «Уорриорз» завоевать титул»
Джимми Батлер рассказал о своем настрое после обмена в «Голден Стэйт».
«Счастлив снова играть в баскетбол.
Команда, в которую я перешел, обладает очень талантливым составом. Постараюсь сделать все возможное, чтобы мы побеждали и добились чего-то особенного. Полагаю, для этого меня и позвали.
Сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь «Уорриорз» завоевать титул. Именно этого все здесь хотят», – сказал бывший игрок «Майами».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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