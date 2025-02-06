Боб Майерс случайно сообщил, что «Мемфис» пытался выменять Кевина Дюрэнта
«Гризлис» пытались выменять у «Санз» Кевина Дюрэнта.
Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс во время специального выпуска шоу NBA Countdown, посвященного дедлайну обменов, случайно сообщил зрителям, что «Мемфис» был в числе команд, которые пытались заполучить форварда «Финикса» Кевина Дюрэнта.
Майерс проговорился о том, что еще не было известно общественности, на что сразу обратил внимание другой ведущий шоу инсайдер Брайан Уиндхорст.
Майерс объяснял, что «Гризлис» сами понимают, что не представляют угрозы для других ведущих команд Западной конференции, поэтому они и попытались приобрести Джимми Батлера и Кевина Дюрэнта.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Uproxx
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