  • Ишбиа оправдал переходы Дюрэнта и Била желанием принести «Финиксу» чемпионский титул: «Это не сработало. Но никто не подумает, что мне все равно»
Ишбиа оправдал переходы Дюрэнта и Била желанием принести «Финиксу» чемпионский титул: «Это не сработало. Но никто не подумает, что мне все равно»

Ишбиа пояснил мотивы, стоявшие за обменами Била и Дюрэнта.

Когда Мэтью Ишбиа стал владельцем «Финикса», он пошел ва-банк и приобрел Кевина Дюрэнта и Брэдли Била через обмены. Однако этот ход оказался неудачным, так как «Санс» выиграли лишь одну серию плей-офф за три года. Ишбиа объяснил, почему он пошел на такие громкие сделки.

«Это не сработало. Однако, менталитет был таков: мы здесь для того, чтобы побеждать. У «Санс» за их долгую историю никогда не было чемпионского титула. Было такое чувство: «Давайте попробуем победить. Давайте посмотрим, что мы можем сделать». И знаете что? Это не сработало.

И, возможно, я мог бы сделать что-то по-другому, но знаете что? Никто не подумает, что Мэту Ишбии все равно. Никто не подумает, что он не тратит деньги и не пытается побеждать», – сказал Ишбиа.

В межсезонье «Финикс» начал перезагрузку, обменяв Кевина Дюрэнта в «Хьюстон» и отчислив Брэдли Била.

На данный момент команда идет на 6-м месте в Западной конференции с результатом 11-7.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дрэймонда Грина
