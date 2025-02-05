«Лейкерс», «Милуоки» и «Денвер» интересуются Коди Мартином

«Лейкерс» заинтересованы в приобретении Коди Мартина.

По данным журналиста HoopsHype Майкла Скотто, «Лейкерс», «Денвер » и «Милуоки » проявляют интерес к форварду «Шарлотт » Коди Мартину .

Ранее «Лейкерс » интересовались братом-близнецом Коди, Калебом Мартином, но вчера «Филадельфия» обменяла форварда в «Даллас».

В этом сезоне Мартин набирает за «Хорнетс» 7,8 очка, 4,5 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.