«Голден Стэйт» может совершить еще обмены
«Уорриорз» могут заключить еще сделки до дедлайна.
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Голден Стэйт», возможно, еще не закончил с обменами. У клуба есть несколько истекающих контрактов, которые он может обменять.
«Уорриорз» ищут на рынке бигмена с броском, такого как центровой «Чикаго» Никола Вучевич.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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