«Голден Стэйт» может совершить еще обмены

«Уорриорз» могут заключить еще сделки до дедлайна.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Голден Стэйт », возможно, еще не закончил с обменами. У клуба есть несколько истекающих контрактов, которые он может обменять.

«Уорриорз» ищут на рынке бигмена с броском, такого как центровой «Чикаго » Никола Вучевич .