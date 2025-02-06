«Голден Стэйт» планирует перевести Квинтена Поста на стандартный контракт
Квинтен Пост может упрочить положение в «Голден Стэйт».
По сообщению инсайдера Майкла Скотто, клуб собирается перевести центрового на стандартный контракт с двустороннего после оформления сделки по приобретению Джимми Батлера.
В предстоящем обмене команду покинут Эндрю Уиггинс, Кайл Андерсон, Деннис Шредер и Линди Уотерс.
24-летний центровой Квинтен Пост (213 см) отыграл 12 матчей за клуб в этом сезоне, набирая 7,2 очка и 3,5 подбора за 14,4 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем