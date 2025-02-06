«Голден Стэйт» планирует перевести Квинтена Поста на стандартный контракт

Квинтен Пост может упрочить положение в «Голден Стэйт».

По сообщению инсайдера Майкла Скотто, клуб собирается перевести центрового на стандартный контракт с двустороннего после оформления сделки по приобретению Джимми Батлера .

В предстоящем обмене команду покинут Эндрю Уиггинс , Кайл Андерсон , Деннис Шредер и Линди Уотерс.

24-летний центровой Квинтен Пост (213 см) отыграл 12 матчей за клуб в этом сезоне, набирая 7,2 очка и 3,5 подбора за 14,4 минуты в среднем.