«Мемфис» ведет переговоры об обмене Маркуса Смарта

«Мемфис» может обменять Маркуса Смарта.

«Гризлис» связывались с несколькими командами по поводу возможного обмена разыгрывающего защитника Маркуса Смарта , сообщает журналист SNY Ян Бегли.

Ожидается, что переговоры будут продолжаться до наступления дедлайна 6 февраля.

У 30-летнего защитника есть контракт на следующий сезон на 21,5 млн долларов. Смарт, 6-й номер драфта 2014 года, в среднем набирает 8,7 очка, 2,3 подбора и 3,7 передачи за «Мемфис » в этом сезоне.