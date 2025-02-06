«Мемфис» ведет переговоры об обмене Маркуса Смарта
«Мемфис» может обменять Маркуса Смарта.
«Гризлис» связывались с несколькими командами по поводу возможного обмена разыгрывающего защитника Маркуса Смарта, сообщает журналист SNY Ян Бегли.
Ожидается, что переговоры будут продолжаться до наступления дедлайна 6 февраля.
У 30-летнего защитника есть контракт на следующий сезон на 21,5 млн долларов. Смарт, 6-й номер драфта 2014 года, в среднем набирает 8,7 очка, 2,3 подбора и 3,7 передачи за «Мемфис» в этом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SNY
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