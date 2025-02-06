Джарен Джексон (32) 3-й раз подряд набрал больше 30 очков и помог «Мемфису» победить «Торонто»

Джарен Джексон продолжает серию результативных выступлений.

Форвард «Мемфиса » в 3-й раз подряд взял планку в 30 очков (37, 31, 32).

В победном выездном матче против «Рэпторс» на его счету 32 очка, 5 подборов и 4 передачи при 10 точных из 16 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 8 из 9 штрафных.

«Гриззлис» уступали по ходу 2-й четверти, но рекордные в сезоне 85 очков во второй половине позволили им одержать крупную победу.

Разыгрывающий Джа Морэнт набрал 16 из 26 очков в 3-й 12-минутке, его активность стала решающей в перехвате «Мемфисом» инициативы в середине встречи.

Центровой Зак Иди оформил дабл-дабл (13 + 15 подборов + 2 блок-шота) в 1-м матче в родном городе.