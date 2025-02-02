Никола Йокич оформил 22-й трипл-дабл в сезоне (28+13+17) в победной игре с «Шарлотт»
Никола Йокич помог «Наггетс» одолеть «Хорнетс» (107:104).
Сербский центровой оформил 22-й трипл-дабл в сезоне. На его счету 28 очков, 13 подборов, 17 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот. Йокич реализовал 9 из 17 бросков с игры, 2 из 7 трехочковых и 8 из 9 штрафных.
Защитник Кристиан Браун (24 + 11 подборов) и форвард Майкл Портер (15 + 10 подборов) сделали дабл-даблы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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