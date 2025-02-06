Де’Аарон Фокс о дебюте за «Сперс»: «Кое-что из их защитной терминологии я никогда раньше не слышал»

Де’Аарон Фокс рассказал об обустройстве в новой команде.

Звездный разыгрывающий перешел в «Сан-Антонио» из «Сакраменто».

«Когда я приехал, мне сказали оставаться собой, не пытаться подстроиться. Но я неэгоистичный игрок. Раньше мне всегда приходилось нацеливаться на набор очков. Теперь есть другие парни. Стефону Каслу еще многому предстоит научиться, у Девина Васселла были отличные игры. Когда есть партнеры, которые сами могут пойти в проход, организовать броски, это сильно упрощает игру.

Мы все атлетичные, высокие, все можем проходить под кольцо.

У каждой команды есть свои защитные схемы. Я изучал новые и столкнулся с тем, что не слышал некоторые вещи из их терминологии. Виктор Вембаньяма совершенно особенный. Он позволяет играть так, как другие не могут себе позволить. Если даже ты играешь рискованно, его присутствие позади тебя страхует.

После игры мне сообщили, что ключевая проблема в том, что команда плохо проводит третьи четверти. Нам надо с этим разобраться», – рассказал новый разыгрывающий «Сперс».

Фокс набрал 24 очка (11 из 22 с игры, 2 из 7 трехочковых) сделал 13 передач и 3 перехвата в первом матче. Вембаньяма также оформил дабл-дабл (24 + 12 подборов).

«Сан-Антонио » победил «Атланту» 126:125, несмотря на яркую игру Трэя Янга (32 + 12 передач) и Оньеки Оконгву (30 + 12 подборов + 5 передач).