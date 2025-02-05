Де’Аарон Фокс дебютирует за «Сперс» в среду в матче с «Хоукс»
Де’Аарон Фокс готов провести первый матч за «Сперс».
Звездный новобранец «Сан-Антонио» дебютирует за техасскую команду в среду в выездном матче против «Атланты», о чем клуб объявил во вторник.
«Сперс» приобрели Фокса в рамках трехсторонней сделки с участием «Кингз» и «Буллс». Обмен был официально оформлен в понедельник.
На данный момент неизвестно, чье место займет экс-игрок «Сакраменто» в стартовой пятерке «Сан-Антонио», которая включает Криса Пола, Стефона Касла, Девина Васселла, Харрисона Барнса и Виктора Вембаньяму.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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