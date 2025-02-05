Де’Аарон Фокс дебютирует за «Сперс» в среду в матче с «Хоукс»

Де’Аарон Фокс готов провести первый матч за «Сперс».

Звездный новобранец «Сан-Антонио» дебютирует за техасскую команду в среду в выездном матче против «Атланты», о чем клуб объявил во вторник.

«Сперс» приобрели Фокса в рамках трехсторонней сделки с участием «Кингз» и «Буллс». Обмен был официально оформлен в понедельник.

На данный момент неизвестно, чье место займет экс-игрок «Сакраменто» в стартовой пятерке «Сан-Антонио », которая включает Криса Пола, Стефона Касла, Девина Васселла, Харрисона Барнса и Виктора Вембаньяму.