Виктор Вембаньяма о Фоксе в «Сперс»: «Хороший шаг для построения будущего нашей команды»
Виктор Вембаньяма оценил обмен Де’Аарона Фокса в «Сперс».
«Это показывает, что наши руководители не собираются терять время и готовы сделать следующий шаг, когда для этого приходит время. Мы движемся вперед.
Это хороший шаг для построения будущего нашей команды. Хотя я буду очень скучать по своим товарищам по команде, которые покидают нас», – заявил французский «большой».
«Сан-Антонио» выменял разыгрывающего из «Сакраменто» в трехсторонней сделке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Си Райта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем