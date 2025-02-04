Виктор Вембаньяма о Фоксе в «Сперс»: «Хороший шаг для построения будущего нашей команды»

Виктор Вембаньяма оценил обмен Де’Аарона Фокса в «Сперс».

«Это показывает, что наши руководители не собираются терять время и готовы сделать следующий шаг, когда для этого приходит время. Мы движемся вперед.

Это хороший шаг для построения будущего нашей команды. Хотя я буду очень скучать по своим товарищам по команде, которые покидают нас», – заявил французский «большой».

«Сан-Антонио» выменял разыгрывающего из «Сакраменто» в трехсторонней сделке.