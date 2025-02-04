«Сперс» не исключают, что Де’Аарон Фокс будет выходить в стартовой пятерке вместе с Крисом Полом
«Сан-Антонио» готовятся перемены в старте в связи с переходом Де’Аарона Фокса .
По словам исполняющего обязанности главного тренера «Сперс» Митча Джонсона, он допускает совместный выход в основной пятерке экс-игрока «Кингз» и ветерана Криса Пола, который в этом сезоне был первым номером техасцев.
Джонсон считает, что Фокс и Пол способны успешно взаимодействовать друг с другом.
При таком раскладе новичок Стефон Касл вернулся бы во вторую пятерку.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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