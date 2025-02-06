Стеф Карри об обмене Батлера: «Кто знает, что там за история с «Майами». Мы ждем мотивированного и собранного Джимми»
Стеф Карри прокомментировал приобретение «Уорриорз».
«Голден Стэйт» приобрел форварда «Майами» в многосторонней сделке.
«2 финала. Он умеет побеждать. Конец его периода в «Майами» получился драматичным, но кто знает, что там за история. Мы ждем мотивированного, собранного Джимми. Ожидаем, что он окажет позитивное влияние на игру команды.
Нужно будет быстро разобраться с нашим взаимодействием, уже настроен на работу, на что-то новое. У него много опыта на высочайшем уровне, ему многое нужно еще доказать, мы можем помочь друг другу в этом.
Я написал ему сообщение в перерыве матча. Сказал, что рад буду его встретить и готов побыстрее начать.
Он ответил. Это были приятные слова. Он тоже готов работать», – проинформировал звездный разыгрывающий.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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