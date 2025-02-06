Кевин О’Коннор: «Отличная сделка по Джимми Батлеру для «Хит». Эндрю Уиггинс подходит их системе»

Обозреватель Кевин О’Коннор высоко оценил результат работы «Майами».

«Отличная сделка по Джимми Батлеру для «Хит». Эндрю Уиггинс значительно моложе, отличный защитник, гораздо лучше бросает. Хорошо вписывается в их систему рядом с ее ключевыми компонентами.

Драфт-пик на уровне 11-18 выбора может принести им интересный дополнительный актив.

И все это за враждебно настроенного игрока, который не хочет там оставаться», – заключил журналист.

По состоянию сделки на данный момент, «Майами » также получит форвардов Пи Джей Такера и Кайла Андерсона .