Игроки «Майами» узнали об обмене Джимми Батлера во время матча
Фанат рассказал скамейке «Хит» о сделке команды.
«Майами» отправил Джимми Батлера в «Голден Стэйт» в многостороннем обмене. Болельщик передал игрокам команды предварительную (неполную) информацию по сделке от Шэмса Чарании.
«Хит» справились с «Сиксерс» на выезде со счетом 108:101.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: соцсети Front Office Sports
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