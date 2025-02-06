Игроки «Майами» узнали об обмене Джимми Батлера во время матча

Фанат рассказал скамейке «Хит» о сделке команды.

«Майами» отправил Джимми Батлера в «Голден Стэйт» в многостороннем обмене . Болельщик передал игрокам команды предварительную (неполную) информацию по сделке от Шэмса Чарании.

«Хит» справились с «Сиксерс» на выезде со счетом 108:101.