«Шэмс всегда знал». Bleacher Report выложил анимационную версию обмена Джимми Батлера
Джимми Батлер покинул «Майами» в многостороннем обмене.
Шэмс Чарания рассказал о желании форварда покинуть команду в начале декабря, после чего столкнулся с отрицательной реакцией лагеря Батлера. Инсайдер ESPN с самого начала настаивал на правдивости своей информации.
После уведомления об удачном завершении переговоров по переходу игрока в «Голден Стэйт» Bleacher Report выложил анимационный ролик, обыгрывающий историю сделки с использованием знаменитых сцен из «Ковбоя Бибопа» и «Тетради смерти» с комментарием: «Шэмс всегда знал, что Батлер хочет уйти».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bleacher Report
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