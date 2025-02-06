«Шэмс всегда знал». Bleacher Report выложил анимационную версию обмена Джимми Батлера

Джимми Батлер покинул «Майами» в многостороннем обмене.

Шэмс Чарания рассказал о желании форварда покинуть команду в начале декабря, после чего столкнулся с отрицательной реакцией лагеря Батлера . Инсайдер ESPN с самого начала настаивал на правдивости своей информации.

После уведомления об удачном завершении переговоров по переходу игрока в «Голден Стэйт » Bleacher Report выложил анимационный ролик, обыгрывающий историю сделки с использованием знаменитых сцен из «Ковбоя Бибопа» и «Тетради смерти» с комментарием: «Шэмс всегда знал, что Батлер хочет уйти».