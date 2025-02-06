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Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей

Самсон Аракелян рассказал о финансах «Астаны».

«Сумма бюджета клуба не 1,4, а 2 миллиарда, более 300 миллионов мы зарабатываем сами. Я согласен с тем, что массовый спорт – это основа, в том числе олимпийских побед. Массовый спорт во всех странах, которые дают результат, он строится на школьном спорте, на школьной инфраструктуре, на школьных тренерах. Это огромная проблема, с который мы сейчас столкнулись. Для меня этот сезон третий в клубе, меня приглашали изменить подготовку наших спортсменов», – прокомментировал ситуацию команды генеральный менеджер.

Клуб потерял возможность использовать государственное финансирование и спонсорские средства госпредприятий для оплаты услуг иностранных специалистов и участия в иностранных турнирах.

Ранее Аракелян уже сообщал, что общий бюджет «Астаны» составляет 2,145 миллиарде танге (около 400 миллионов рублей). Из этих средств финансируются 5 баскетбольных клубов, входящих в систему «Астаны». На основную команду выделяется порядка 1,4 миллиарда (примерно 260 миллионов рублей).

Команда занимает последнее место в Единой лиге ВТБ с результатом 1-28. Единственную победу «Астана» недавно одержала над близкой к банкротству «Самарой».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sport+
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
logoАстана
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